New Delhi (The Hawk): The Prime Minister, Shri Narendra Modi has paid tributes to all the brave warriors for their courage and supreme sacrifice in Kargil protecting our nation, on Kargil Vijay Diwas.

In a tweet, the Prime Minister said;

"कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन-बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत-शत नमन। जय हिंद!"