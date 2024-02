Didi-O-Didi...Rafta, Rafta, Dekho, Haal Mera Fateechar Hai, Rape Mera Hooaa Hai...Aap Chooppee Saadhey Hooey Hain...Aapka Sheikh Shajahan Aap Hee Ke Goad Mein Chhoopa Hai, Oosko Toorant Nikaliye...Rafta, Rafta, Aap Peethaaseen Mahamanya Hain, Aap Hee Sarbey Sarbaa Hain..."Kaise Kaha Rahee Ho, Rape Hooaa Hai?!? Kya Praman Hai? Agar Praman Hai To Toorant Deekhaao. Deekhaao Kee Toom Rape Ho Rahe Ho, Eetyaadee, Eetyaadee...Aur Agar Rape Hone Ka Samoocheet Praman Nahee Hai to Kheesko, Mere Paas Koi Samadhan Nahee Hai, Samjhee 'Mookhpooree'...Hereafter, only desperate pleas and pleas, desperate submissions, abegging requests, begging...all to no avail. The consistent persistence on her part remains: Jo Kaha Deeaa Woh Patthar Kee Lakeer Hai...Rape Hone Ka Ya Hotey Hooay Ka Praman Deekha Warna Bhaag Ja, Dafa Ho Jaa.

—Soumitra Bose