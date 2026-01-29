Samriddhi Yatra

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 29, 2026, 01:09 PM

Nitish Kumar launches 188 development projects in Samastipur

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 28, 2026, 02:01 PM

Nitish Kumar launches, inaugurates projects worth Rs 136 crore in Darbhanga

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 27, 2026, 11:15 AM

Bihar: Nitish Kumar lays foundation of Rs 391 crore development projects in Madhubani

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 24, 2026, 01:25 PM

Samriddhi Yatra: CM Nitish Kumar launches, inaugurates projects worth Rs 152cr in Vaishali

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 23, 2026, 11:58 AM

CM Nitish launches, inaugurates development projects in Muzaffarpur during Samriddhi Yatra

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 22, 2026, 09:41 AM

Blast in Siwan village during CM Nitish Kumar’s visit, one dead

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 21, 2026, 03:11 PM

Bihar: Chaos erupts during Nitish Kumar’s Samriddhi Yatra in Chhapra

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 21, 2026, 01:19 PM

Bihar: Nitish Kumar’s Samriddhi Yatra reaches Saran; Rs 538 crore projects launched

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 20, 2026, 02:03 PM

Bihar: Nitish Kumar inaugurates projects worth Rs 316 crore in Gopalganj

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 19, 2026, 03:52 PM

‘Samriddhi Yatra’: Nitish Kumar pulls up officials, orders swift action on public grievances

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 16, 2026, 02:08 PM

CM Kumar launches Samriddhi Yatra from West Champaran to review development works