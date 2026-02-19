India AI Impact Summit 2026
India AI Impact Summit reflects nation’s powerful position in digital world: Jeet Adani
Sensex, Nifty open with mild gains amid intense AI discussions
AI Impact Summit: After holding nine bilateral meetings, PM Modi joins world leaders at Bharat Mandapam
Argentina congratulates India on AI summit, sees scope for cooperation
NDMC to deck up heart of Delhi for India AI Impact Summit next month
Govt, academia and industry meet at IIT Guwahati to rethink human capital for AI era