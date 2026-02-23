Eetha

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Feb 23, 2026, 12:30 PM

Randeep Hooda flaunts his clean-shaven look in throwback pics, asks 'shall do it again?'

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Feb 23, 2026, 03:52 AM

Randeep Hooda offers prayers at Mahalaxmi Temple ahead of ‘Eetha’ wrap, welcoming first child

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Feb 18, 2026, 03:46 AM

Shraddha Kapoor, Randeep Hooda wrap up shoot for ‘Eetha’ Pune schedule

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Feb 04, 2026, 03:32 AM

Randeep Hooda bulks up for ‘Eetha’ with Shraddha Kapoor

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 30, 2026, 04:33 AM

Randeep Hooda sports moustache for upcoming biopic ‘Eetha’ with Shraddha Kapoor

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 19, 2026, 06:43 AM

Shraddha Kapoor declares Monday as her ‘Sunday’, quips ‘kya kar loge?’

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Dec 21, 2025, 04:22 AM

Shraddha Kapoor wishes to have coffee with Amitabh Bachchan

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Dec 20, 2025, 04:31 AM

Shraddha Kapoor showers love on her fur baby as she returns home after 16 days