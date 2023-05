PM greets people on the auspicious occasion of Navratri

Also prays to Goddess Shailapurti

New Delhi (The Hawk): The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted people on the auspicious occasion of Navratri. On the beginning of Navratri, Shri Modi also prayed to Goddess Shailaputri and wished happiness, health and fortune the grace of the goddess.

In a series of tweets, the Prime Minister tweeted;

"शक्ति की उपासना के महापर्व नवरात्रि की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आस्था और विश्वास का यह पावन अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। जय माता दी!"

"वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्‌।

वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्‌ ।।

देवी शैलपुत्री की आराधना के साथ आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। मेरी कामना है कि उनकी कृपा से हर किसी का जीवन सुख, सौभाग्य और आरोग्य से परिपूर्ण हो।"