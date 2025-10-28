Sub-Jr/Jr National squash: Qualifier Anika stuns U-19 girls' top seed Unnati Tripathi

Chennai, Oct 28 (IANS) Qualifier Anika Dubey (Maharashtra) packed off top seed Unnati Tripathi 3-1 in the 16-player draw Under-19 girls first round of the Sub-Junior & Junior National Squash Championships at the Indian Squash Academy in Chennai on Tuesday.

The 15-year-old Anika, a two-time U-15 champion, opted to skip the Under-17 competition for the Under-19, and put up a solid display as she rallied to beat Unnati 7-11, 11-5, 11-4, 11-6.

Among other notable upsets, qualifier Anika Kalanki (MP) took down top seed Vasundhara Nangare (Maharashtra) 11-8, 11-6, 8-11, 12-10 in the 16-player draw Under-15 girls opening round.

Results (1st round):

Girls:

U-11: Alia Kankaria (1), WB, def. Seerat Ghuman, CH, 11-3 11-3 11-5; Anshika Kumari, KA, def. Anaisha Sahu, JH, 11-2 11-4 11-2; Ariana Almoula (5/8), MH, def. Sharanya Ghosh, JH, 11-8 11-4 11-6; Sameeksha Sugumar, KA, def. Kriya Sathiyamoorthy, TN, 11-5 11-2 11-3; Aarna Pandey (3/4), KA, def. Inaya Andrabi, RJ, 11-6 8-11 11-4 11-1; Gaurvi Ajmera, RJ, def. Arwa Shelar, MH, 11-7 11-8 11-9; Naina Anand (5/8), KA, def. Anam Yadav, RJ, 11-4 11-4 11-7; Akshara Makhija, KA, def. Keerat Deopa, DL, 11-1 11-4 11-5.

U-13: Divyanshi Jain (1), RJ, def. Sanaita Singh, DL, 11-2 11-3 11-4; Sanavi Tidke, KA, def. Shriya Maheshwari, MH, 11-6 8-11 13-11 11-8; Deepa Debiram (5/8), TN, def. Hrida Jain, TN, 11-5 11-3 11-5; Nandikasree Kalaivanan, TN, def. Thanisha Chaligeri, KA, 11-9 11-6 11-4; Shanaya Roy (3/4), MH, def. Aeva Parekh, MH, 11-2 11-3 11-2; Gargi Kadam, MH, def. Isha Shelke, MH, 8-11 11-8 13-11 1-11 13-11; Riyaa Dalal (5/8), MH, def. Arunima Chaubey, KA, 11-5 11-8 11-5; Shanaya Parasrampuria, MH, def. Aadhya Grover, HR, 11-7 11-4 11-7.

U-15: Anika Kalanki, MP, def. Vasundhara Nangare (1), MH, 11-8 11-6 8-11 12-10; Aashi Shah, MH, def. Trisha Shah, MH, 9-11 11-6 11-7 11-5; Diva Parasrampuria (5/8), TN, def. D Nitiyasree, TN, 11-2 9-11 10-12 11-7 11-4; Aadya Budhia, JH, def. Monoshree Raut, AS, 11-6 16-14 11-3; Goushika M (2), TN, def. Aroma, UP, 11-1 11-5 11-9; Arnaa Dwivedi, TL, def. Raayisha Naik, MH, 11-6 11-4 11-6; Gauri Jaiswal (5/8), RJ, def. Saanvi Bakshi, DL, 11-7 11-5 11-5; Fabiha Nafees, UP, def. Soniya Waghamare, MH, 11-3 11-7 11-5.

U-17: Aradhya Porwal (1), DL, def. Devashree Arora, HR, 11-7 11-3 12-10; Riyansika Verma, KA, def. Sangamithra Shanmugham, TN, 11-4 11-3 11-5; Kaashvi Mangal (5/8), DL, def. Anoushka Johri, HR, 11-3 11-5 12-10; Saanvi Kalanki, MP, def. Aahana Singh, HR, 11-4 11-8 9-11 11-5; Diva Shah (3/4), MH, def. Anya Sood, DL, 11-3 11-5 11-3; Aarika Mishra, MH, def. Drishti Pawar, MH, 11-7 7-11 11-6 11-5; Aishni Pathak (5/8), MP, def. Bria Sharma, JH, 12-10 6-11 11-5 11-4; Sehar Nayar, CH, def. Sahana Kalaivanan, TN, 11-4 11-3 11-7.

U-19: Anika Dubey, MH, def. Unnati Tripathi (1), UP, 7-11 11-5 11-4 11-6; Eesha Shrivastava, MH, def. Chhavi Saran, RJ, 12-10 11-8 11-6; Ananya Narayanan (5/8), TN, def. Priya Dhrashini, TN, 11-9 11-2 11-3;

Yashi Jain, RJ, def. Gargi Arya, UK, 11-4 11-3 11-3; Rudra Singh (3/4), MH, def. Elijah C, TN, 11-0 11-1 11-2; Aryaa Dwivedi, TL, def. Vyomika Khandelwal, TN, 11-7 11-6 4-11 13-11; Akanksha Gupta (5/8), MH, def. Pragati Maurya, UP, 11-2 11-2 11-1; Navya Sundararajan, UP, def. Khushboo, UP, 11-2 11-3 12-10.

Boys:

U-11: Aryan Sk (1), KA, def. Shaurya Bakshi, MH, 11-4 11-6 11-9; Viraaj Wadhwani, MH, def. Krishna Gupta, MH, 13-11 11-6 3-11 2-11 11-9; Viraj Shinde, MH, def. Yuvaan Verma (5/8), RJ, 11-7 11-5 11-5; Agastya Uppal, DL, def. Rudransh Prabhakar, DL, 11-5 8-11 11-7 11-4; Ayaan Kaushik (3/4), AS, def. Vansh Rathi, TN, 8-11 9-11 11-9 11-3 11-7; Avyyanveer Luthra, DL, def. Harshveer Pahwa, MP, 11-6 11-1 11-7; Vedant Shinde (5/8), MH, def. Shaunik Malhotra, MH, 11-2 11-5 11-5; Ved Sanganaria, WB, def. Kandha Swamy, TN, 11-7 11-7 11-5.

U-13: Abhyuday Arora (1), DL, def. Nirvaan Parikh, MH, 11-1 11-7 11-3; Thanuj Reddy Puli, TL, def. Viaan Khemani, HR, 11-5 7-11 13-11 11-9; Prabhav Bajoria (5/8), RJ, def. Nirmay Chaudhary, CH, 11-6 13-11 11-3;

Rishabh Shyam, MH, def. Ansh Kumar, UP, 9-11 11-4 7-11 11-6 12-10; Dhairya Gogia (3/4), RJ, def. Rohan Khurana, DL, 7-11 11-4 11-7 11-5; Aaditya Shah, MH, def. Shubham Kumar, UP, 11-9 11-9 7-11 9-11 11-9; Aaron Arambhan (5/8), MH, def. Prabhaas Kondaparthy, TL, 12-10 11-9 11-9; Amarya Bajaj, DL, def. Ridaan Gupta, UP, 11-4 11-6 11-2.

U-15:Shreyansh Jha (1), MH, def. Akshat Singhal, WB, 11-2 11-4 11-6; Dhruv Johri, HR, def. Fareed Andrabi, RJ, 7-11 12-10 11-5 14-12; Aryaman Singh (5/8), KA, def. Ayaan Dhanuka, WB, 11-2 11-4 11-9; Dhruv Bopana, TN, def. Swarit Patil, CH, 11-4 11-5 11-2; Shresht Iyer (3/4), KA, def. Advit Taneja, JH, 11-4 11-4 11-3; Jagesh Chhabra, DL, def. Aryaan Prabhu, TN, 7-11 13-11 11-8 2-11 11-5; Vivaan Khanna (5/8), MH, def. Arush Sharma, UP, 11-9 11-3 11-2; Harshal Rana, HR, def. Sherbir Singh Poonia, MP, 11-4 11-4 11-6.

U-17: Subhash Choudhary (1), RJ, def. Saharsh Shahra, MP, 11-8 11-4 7-11 11-4;

Aryaveer Dewan, DL, def. Varun Shah, MH, 11-7 11-2 11-4; Raghav Vashishtha (5/8), UP, def. Parthvir Singh, DL, 11-8 11-8 11-6;

Lokesh Subramani, TN, def. Ishaan Dabke, MH, 8-11 11-8 11-4 10-12 11-5; Darshil Parasrampuria (3/4), TN, def. Agastya Bansal, MH, 11-4 11-2 11-3; Shiven Agarwal, TN, def. Agastya Rajput, MH, 11-6 11-3 11-5; Hridhaan Shah (5/8), MH, def. Indransh Singh Rakesh Badgujar, MH, 11-3 11-6 11-7; Purav Rambhia, MH, def. Savir Sood, CH, 10-12 11-2 9-11 11-6 11-7.

U-19: Arihant Ks (1), TN, def. Aatik Yadav, MH, 11-3 12-10 11-7; Shravin Jain, TN, def. Adeev Devaiah, KA, 10-12 6-11 11-9 11-7 11-9; Priyanshu Kumar (5/8), HR, def. Anshuman Jaising, MH, 13-11 11-2 11-6;

Aayush Verma, MH, def. Omkar Vinod, KL, 11-8 3-11 11-6 10-12 11-4; Rachit Shah (3/4), MH, def. Abdus Samad Shah, GA, 11-1 11-3 11-8; Gurveer Singh, DL, def. Neil Paswan, MH, 11-2 11-2 11-1; Yusha Nafees, UP, def. Kamlesh Dama Dore, MH, 11-2 11-3 11-3.

