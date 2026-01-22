List A cricket

The Hawk·Jan 22, 2026, 11:01 AM

Irfan Pathan advocates Abhishek's ODI World Cup selection after T20 heroics

The Hawk·Jan 18, 2026, 02:11 PM

Vijay Hazare Trophy: Aman Mokhade becomes third batter to score 800 runs in a single season

The Hawk·Jan 18, 2026, 12:08 PM

Vijay Hazare Trophy: Atharva Taide ends five-year drought with century against Saurashtra in final

The Hawk·Jan 18, 2026, 11:53 AM

The Hawk·Jan 08, 2026, 01:42 PM

Vijay Hazare Trophy 2025-26: Aaqib Dar century powers J&K to dramatic win over Hyderabad

The Hawk·Jan 08, 2026, 11:13 AM

Sarfaraz Khan slams fastest List A half-century by an Indian

The Hawk·Jan 07, 2026, 11:01 AM

IND vs NZ: Virat Kohli receives grand welcome in Vadodara ahead of 1st ODI

The Hawk·Jan 06, 2026, 09:44 AM

Hyderabad's Aman Rao Perala smashes double ton vs Bengal in Vijay Hazare Trophy

The Hawk·Jan 03, 2026, 04:05 PM

Vijay Hazare Trophy: Kulkarni’s ton takes Maharashtra to victory over Mumbai, Chhattisgarh and Uttarakhand also win

The Hawk·Jan 03, 2026, 11:03 AM

VHT: Skipper Pant's unbeaten 67 propels Delhi to eight-wicket win over Services

The Hawk·Jan 03, 2026, 08:27 AM

Hardik Pandya slams five sixes in an over to score maiden Vijay Hazare Trophy century

The Hawk·Dec 26, 2025, 06:57 AM

VHT: Kohli makes 77 against Gujarat; Rohit suffers golden duck vs Uttarakhand 

The Hawk·Dec 24, 2025, 10:45 AM

Rohit, Kohli smash centuries on Vijay Hazare Trophy return

The Hawk·Dec 24, 2025, 08:05 AM

Ishan Kishan becomes second-fastest Indian to smash century in List A history

The Hawk·Dec 24, 2025, 08:05 AM

Bihar captain Sakibul Gani becomes fastest Indian batter to score List A century