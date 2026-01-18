kite festival

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 18, 2026, 04:06 PM

'Enthusiastic response': Delhi L-G V.K. Saxena overjoyed by kite festival's popularity

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 16, 2026, 01:38 AM

HM Shah to inaugurate DDA's Kite Festival at Baansera today

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 15, 2026, 05:07 PM

HM Shah to inaugurate DDA's Kite Festival at Baansera tomorrow

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 14, 2026, 10:16 AM

Rajasthan CM Sharma inaugurates Makar Sankranti festival in Jaipur by flying kites

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 14, 2026, 09:16 AM

Gujarat CM inaugurates Gandhinagar Kite festival 2026; takes part in kite-flying 

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 13, 2026, 06:09 PM

International kite festival begins in Hyderabad

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Jan 12, 2026, 11:24 AM

Rajasthan to host grand kite festival on January 14

featuredfeatured
The HawkT
The Hawk·Dec 22, 2025, 10:05 AM

Hyderabad to host kite, hot air balloon, drone festivals as part of Sankranti celebrations in Jan