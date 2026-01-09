Faiz-e-Ilahi Mosque

The Hawk
The Hawk·Jan 09, 2026, 11:30 AM

Delhi court issues notice to police in Turkman Gate stone-pelting case, next hearing on Jan 13

The Hawk
The Hawk·Jan 09, 2026, 04:28 AM

Delhi Police nab one more in Turkman Gate stone pelting case, total arrests 12

The Hawk
The Hawk·Jan 08, 2026, 08:23 AM

Delhi Police arrest six more in Turkman Gate violence case (Lead)

The Hawk
The Hawk·Jan 08, 2026, 03:46 AM

Delhi Police identify 30 in Turkman Gate stone pelting case, to summon SP MP

The Hawk
The Hawk·Jan 07, 2026, 12:15 PM

Protestors snatched loud-hailer, broke barricades: FIR documents demolition violence in Delhi 

The Hawk
The Hawk·Jan 07, 2026, 05:14 AM

FIR filed after stone-pelting during demolition drive near Old Delhi mosque, 10 detained