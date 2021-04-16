Top
Home > Sports > Cricket > Kohli, Rohit, Bumrah in BCCIs top grade of annual contracts

Kohli, Rohit, Bumrah in BCCI's top grade of annual contracts

 The Hawk |  16 April 2021 11:46 AM GMT

Kohli, Rohit, Bumrah in BCCIs top grade of annual contracts
X

New Delhi: The trio, in 'A+' category, will earn Rs 7 crore for the year.

There are 10 players in the 'A' category who will get Rs 5 crore each while five players in category 'B' will get Rs 3 crore each.

The 10 cricketers in the 'C' category will get Rs 1 crore each.

List of contracted players:

Grade A+: Virat Kohli, Rohit Sharma and Jasprit Bumrah.

Grade A: R Ashwin, Ravindra Jadeja, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Shikhar Dhawan, K.L. Rahul, Mohammed Shami, Ishant Sharma, Rishabh Pant, Hardik Pandya.

Grade B: Wriddhiman Saha, Umesh Yadav, Bhuvneshwar Kumar, Shardul Thakur, Mayank Agarwal.

Grade C: Kuldeep Yadav, Navdeep Saini, Deepak Chahar, Shubman Gill, Hanuma Vihari, Axar Patel, Shreyas Iyer, Washington Sundar, Yuzvendra Chahal, Mohammad Siraj.

—IANS

Updated : 16 April 2021 11:46 AM GMT
Tags:    Virat Kohli   Rohit Sharma   Bumrah   BCCI   annual contracts   

The Hawk


Next Story
Similar Posts
Share it
Top
X
X