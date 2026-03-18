J&K Waqf Board announces detailed Eid-ul-Fitr prayer schedule

Srinagar, March 18 (IANS) The J&K Waqf Board on Wednesday announced the schedule for the Eid prayers in the union territory falling on March 20/21, depending on the appearance of the moon.

In a detailed statement, the Waqf Board said, “On the auspicious occasion of Eid-ul-Fitr, the main congregational prayer will be held at the Asar-e-Shareef Dargah Hazratbal Srinagar”.

The Board has also published the schedule for Eid prayers at other mosques and shrines in the Valley and the Jammu division.

Eid prayers at Aasar-e-Shareef Dargah Hazratbal Srinagar will be held at 10.30 a.m.; Aasar-e-Shareef Jinab Sahab Soura Srinagar at 10 a.m.; Ziyarat Hazrat Pir Dastagir Sahab (RA) Khanyar Srinagar at 9.30 a.m., and at the Khankhah-e-Moalla, Ameer-e-Kabir Hazrat Mir Syed Ali Hamadani (RA) Srinagar at 11 a.m.

Similarly, Eid prayers at Aasar-e-Shareef Shehri Kalash Pora Srinagar will be held at 9.00 a.m; Ziyarat Hazrat Makhdoom Sahab (RA) Srinagar at 10 a.m.; Ziyarat Hazrat Khawaja Nagashband Sahab (RA) Khawaja Bazar Srinagar at 10 a.m.; Ziyarat Hazrat Mir Syed Yaqoob sahab (RA) Sonawar, Srinagar at 9.30 a.m.; Ziyarat Hazrat Mirza Kamil Sab (RA) Hawal, Srinagar at 9.30 a.m.; Ziyarat Hazrat Roopa Reshi (RA) Habakadal, Srinagar 9.00 a.m.; Shahi Masjid, Mujahid Manzi, Srinagar at 9.30 a.m.; Ziyarat Hazrat Zain Alidar (RA) Zaindar Mohalla, Srinagar at 7.45 a.m.; Syed Hissari Sahab R.A Nowhatta Srinagar at 7.30 a.m.; Hazrat Baba Rahmatulla Sahab (RA), Barthana, Srinagar 8.30 a.m.; Ziyarat Hazrat Malik Sahab (RA) Soura Srinagar 9.00 a.m.; Ziyarat Shah Niamatullah Qadri (RA) Safa Kadal, Srinagar at 9.00 a.m.; Ziyarat Hazrat Syed Mansoor Sahab (RA) Zaldagar, Srinagar 9.30 a.m.; Ziyarat Syed Aasim Shah /Qasim Shah Chashma Shahi, Srinagar at 9.00 a.m.; Jamia Masjid Shareef, Drugjan Dalgate, Srinagar at 9.00 a.m.; Masjid Shareef Nalaband Pora, Safa Kadal, Srinagar at 8.30 a.m.; Jaima Masjid Shareef Gojwara (Waqf Board), Srinagar, 8.00 a.m.; Qila Masjid Shaheed Gunj, Srinagar at 8.00 a.m.; Markazi Jamia Masjid Batwara, Srinagar at 8.00 a.m., Jamia Masjid Shareef Buchhwara, Dalgate, Srinagar at 8.30 a.m.; Jamia Masjid Shareef Munawar Abad, Srinagar at 8.15 a.m.; Masjid Shareet Malik-Angan Fateh Kadal Srinagar at 8.30 a.m.

A detailed Eid prayer schedule has also been published for all other districts of the Valley and the Jammu division.

Devotees have been advised to get their own prayer mats to the different Eidgahs while joining the congregational prayers.

In case of rain, the Waqf Board has advised the devotees to offer the prayers at their local mosques to avoid inconvenience.

Eid-ul-Fitr prayers are offered after the completion of the holy fasting month of Ramadan. These prayers are actually thanksgiving prayers that are offered by the faithful after the month of Ramzan.

